"Per il resto, sul fuorigioco di De Vrij si può anche discutere, ma di sicuro non c’era il fallo di Dumfries, altrimenti bisogna rivedere la definizione data dal mister al De Keteleare su Theo Hernandez in Atalanta-Milan: «salire in cielo», sottolineando al contempo che «Fonseca si lamenta per distogliere l’attenzione da una partita dominata dalla Dea»".