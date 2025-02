"Chi stecca ancora e si appresta a vivere un’altra settimana tra le critiche è Inzaghi. Anche in questo caso a pesare non è solo il risultato negativo, ma la conferma delle difficoltà dell’Inter. Il numero di scontri diretti pareggiati e persi dimostra che la squadra ha smarrito la cattiveria agonistica, il cinismo, la mentalità e la voglia che lo scorso anno le avevano consentito di dominare e vincere il campionato. L’Inter prima non concedeva nulla e sfruttava al massimo tutte le occasioni. Ora concede tanto dietro e sbaglia troppo davanti. Non chiude le partite, subisce rimonte, appare vulnerabile.