C'è forte irritazione in casa Inter dopo le dichiarazioni del CEO dell'Al Hilal : il dirigente ha confermato come l'accordo con Simone Inzaghi ci fosse da tempo e che la decisione del tecnico fosse arrivata prima della finale di Monaco. Spiega La Gazzetta dello Sport: " In qualche modo la società si è sentita presa in giro perché per Inzaghi il rinnovo sarebbe stato solamente da siglare e anche al momento dell'addio il presidente Marotta ha parlato di "scelta consensuale", ringraziando l'allenatore con parole sentite per il lavoro fatto in nerazzurro .

A maggior ragione se davvero avesse tentato Barella e Bastoni (che alla Saudi Pro League non hanno mai aperto non solo una porta, ma neppure una finestrella) con proposte milionarie come la sua, tanto da spingere la dirigenza nerazzurra a stringere una sorta di patto di non belligeranza per non farseli portare via? Domande e dubbi a cui sarà difficile dare risposte certe. Come certa è la rabbia dell'Inter.