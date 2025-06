L’Inter non ha alcuna necessità di vendere e quindi può davvero decidere con serenità la strategia da seguire. Può essere utile l’analisi di quanto accaduto nella scorsa stagione, quando l’Inter era la più forte in Italia e tra le top in Europa: un valore dimostrato spesso, ma non nei momenti-chiave, al di là della casualità che spesso indirizza i risultati. Se per Marotta e Ausilio la rosa nerazzurra è ancora la più competitiva della Serie A (primo obiettivo del club, mentre nel 2024-25 la priorità fu data in modo fin troppo evidente alla Champions), potrebbero decidere di ringiovanirla un po’ e di allargarla nei ruoli scoperti rinviando però un cambiamento più profondo e strutturale. Sarebbe una soluzione conservativa: in fondo se lo scudetto è volato via per un punto e la Champions all’ultimo atto, si può ipotizzare di restare ai vertici sperando in un finale meno sfortunato.