Gasperini proverà a imparare dal passato. Eventualmente, con un pizzico di umiltà che non guasta mai. Le 7 sconfitte negli ultimi 7 precedenti potrebbero portarlo a rivedere l'assetto e l'atteggiamento della sua squadra in vista di Atalanta-Inter di stasera. Lo spiega la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Potremmo vedere qualcosa di diverso. Gasp non rinuncerà mai all’ordine «Andiamo a prenderli!», è il dna della Dea. Ma invece di andare prenderli nella loro area, può farlo una decima di metri più indietro, così la macchina da pressing resta più corta e compatta. Gasp lo ha fatto bene con la Juve, senza subire ripartenze dolorose, facile che lo rifaccia stasera. Non si tratta di rinnegare i propri principi che restano sacri e inviolabili, solo pagare un piccolo dazio trumpiano al realismo tattico. L’Atalanta non subisce gol da cinque partite, il 6° clean-sheet sarebbe record storico del club eguagliato: la spia di una nuova maturità. Per questo la Dea oggi crede nell’aggancio".