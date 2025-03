Una differenza di oltre 50 punti non è banale. La strada di Antonio è molto più pianeggiante, anche perché dal 30 marzo al 27 aprile il suo Napoli dovrà giocare cinque volte, mentre l’Inter nove, quasi il doppio, tra Bayern Monaco e Milan. Questo per dire che, in caso di passo falso a Bergamo, la rincorsa al titolo di Inzaghi diventerebbe da Ironman. Invece l’Atalanta, che non è condannata vincere il tricolore ed è già a quota paradiso, potrà permettersi più leggerezza".