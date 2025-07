"Un affare per due, in tutti i sensi. L’imminente arrivo di Valentin Carboni (apprezzatissimo da Patrick Vieira) in prestito secco al Genoa permetterà all’argentino di avere una grande occasione per rilanciarsi.

La particolarità dell’accordo fra i due club prevede un indennizzo a favore del Genoa da parte dell’Inter in base ai minuti giocati da Carboni. Valentin ha dovuto saltare di fatto il campionato scorso–era in prestito al Marsiglia -, a causa di una lesione del crociato del ginocchio sinistro. Il ritorno in campo (con gol) al Mondiale per club con la maglia dell’Inter ha certificato il suo pieno recupero. Adesso, lo attende il Grifone per riprendersi una titolarità che potrà solo giovare (a lui e all’Inter) per il futuro".