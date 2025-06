L'allenatore nerazzurro ha avuto già un primo contatto con tutta la rosa nonostante in diversi siano impegnati con le loro nazionali

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 giugno 2025 (modifica il 10 giugno 2025 | 09:16)

Diversi big li ritroverà direttamente negli USA, ma Cristian Chivu ha già avuto modo di sentire tutti. Il nuovo allenatore dell'Inter ha raggiunto al telefono coloro che ieri non erano ad Appiano per un primo confronto diretto. Sarà importante l'aiuto di tutti per ripartire con forza dopo la delusione lasciata dall'ultima partita del ciclo targato Inzaghi. Racconta la Gazzetta dello Sport:

"Direttamente a Los Angeles, avrà tutto l’organico al completo. Ma con i giocatori ha già avuto modo di parlare in questi giorni, via telefono, chi con chiamate vere e proprie chi via messaggio.

E ha raccolto ottime impressioni: ecco perché, oltre l’emozione, si può raccontare anche la fiducia del tecnico nerazzurro. Dopo la risoluzione col Parma in mattinata e il pranzo con i dirigenti, è stato il momento di andare in campo per il primo allenamento, con un organico largamente rinforzato dalla Primavera. Con i dirigenti il nuovo allenatore ha avuto modo anche di parlare della lista da definire dei convocati per gli Stati Uniti, per la quale c’è tempo fino a stasera".