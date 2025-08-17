La Gazzetta dello Sport ha analizzato le possibili competitor per il titolo in Serie A. La squadra di Conte parte davanti a tutte le altre:
GdS – Scudetto, Napoli davanti. Inter subito dietro: “Da vedere come Marotta e Ausilio…”
"Antonio Conte ha declassato il Napoli al ruolo di “rompiscatole” (parola sua, testuale) di Inter, Milan e Juve. L’allenatore dei campioni d’Italia vuole togliere la pressione attorno ai propri giocatori, ma la realtà è un’altra. Nella griglia di partenza del campionato, Il Napoli è davanti a tutti, in primissima fila. La squadra detentrice del titolo si è rinforzata con gli arrivi di De Bruyne, un fuoriclasse; di Lang, un’ala tutta dribbling e velocità; di Lucca, centravanti-torre, ideale come cambio di Lukaku; e di Beukema, difensore affidabile. Osimhen e Kvaratskhelia se ne sono andati da tempo, non ci si può aggrappare a queste partenze. Conte afferma che il Napoli è una squadra in ricostruzione. Neppure questo condividiamo: il Napoli è una squadra in potenziamento. E lo storico di Conte dice che lo scudetto per lui ha sempre la priorità".
"Dietro il Napoli c’è l’Inter, una nomination imposta dal fatto che, nelle ultime cinque stagioni, l’Inter ha vinto due scudetti, uno con Conte, è arrivata per due volte seconda e in un’occasione terza. Oggi, però, la squadra è alle prese con la transizione da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, un passaggio delicato, che comporterà inevitabili scossoni. Va assestata la fase difensiva, bisogna vedere come Marotta e Ausilio intendono spendere il tesoretto. Se il tormentone Lookman si concluderà con il lieto fine, ci vorrà almeno un mese per tirare a lucido l’attaccante nigeriano, che non si allena più con l’Atalanta. Il Napoli ha consolidato l’identità, l’Inter deve indossarne una nuova".
