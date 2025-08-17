FC Inter 1908
GdS – Scudetto, Napoli davanti. Inter subito dietro: “Da vedere come Marotta e Ausilio…”

GdS – Scudetto, Napoli davanti. Inter subito dietro: “Da vedere come Marotta e Ausilio…” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport ha analizzato le possibili competitor per il titolo in Serie A. La squadra di Conte parte davanti a tutte le altre:

"Antonio Conte ha declassato il Napoli al ruolo di “rompiscatole” (parola sua, testuale) di Inter, Milan e Juve. L’allenatore dei campioni d’Italia vuole togliere la pressione attorno ai propri giocatori, ma la realtà è un’altra. Nella griglia di partenza del campionato, Il Napoli è davanti a tutti, in primissima fila. La squadra detentrice del titolo si è rinforzata con gli arrivi di De Bruyne, un fuoriclasse; di Lang, un’ala tutta dribbling e velocità; di Lucca, centravanti-torre, ideale come cambio di Lukaku; e di Beukema, difensore affidabile. Osimhen e Kvaratskhelia se ne sono andati da tempo, non ci si può aggrappare a queste partenze. Conte afferma che il Napoli è una squadra in ricostruzione. Neppure questo condividiamo: il Napoli è una squadra in potenziamento. E lo storico di Conte dice che lo scudetto per lui ha sempre la priorità".

GdS – Scudetto, Napoli davanti. Inter subito dietro: “Da vedere come Marotta e Ausilio…”- immagine 2
Getty Images

"Dietro il Napoli c’è l’Inter, una nomination imposta dal fatto che, nelle ultime cinque stagioni, l’Inter ha vinto due scudetti, uno con Conte, è arrivata per due volte seconda e in un’occasione terza. Oggi, però, la squadra è alle prese con la transizione da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, un passaggio delicato, che comporterà inevitabili scossoni. Va assestata la fase difensiva, bisogna vedere come Marotta e Ausilio intendono spendere il tesoretto. Se il tormentone Lookman si concluderà con il lieto fine, ci vorrà almeno un mese per tirare a lucido l’attaccante nigeriano, che non si allena più con l’Atalanta. Il Napoli ha consolidato l’identità, l’Inter deve indossarne una nuova".

