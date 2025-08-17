"Antonio Conte ha declassato il Napoli al ruolo di “rompiscatole” (parola sua, testuale) di Inter, Milan e Juve. L’allenatore dei campioni d’Italia vuole togliere la pressione attorno ai propri giocatori, ma la realtà è un’altra. Nella griglia di partenza del campionato, Il Napoli è davanti a tutti, in primissima fila. La squadra detentrice del titolo si è rinforzata con gli arrivi di De Bruyne, un fuoriclasse; di Lang, un’ala tutta dribbling e velocità; di Lucca, centravanti-torre, ideale come cambio di Lukaku; e di Beukema, difensore affidabile. Osimhen e Kvaratskhelia se ne sono andati da tempo, non ci si può aggrappare a queste partenze. Conte afferma che il Napoli è una squadra in ricostruzione. Neppure questo condividiamo: il Napoli è una squadra in potenziamento. E lo storico di Conte dice che lo scudetto per lui ha sempre la priorità".