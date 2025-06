"Zero titoli, ma ai miei ragazzi dico comunque: bravissimi. L'ho detto loro, è stata una brutta sconfitta ma testa alta"

"Zero titoli, ma ai miei ragazzi dico comunque: bravissimi. L'ho detto loro, è stata una brutta sconfitta ma per tutta la stagione restiamo a testa alta".

Lo dice Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo il pesante 5-0 subita con il Psg nella finale Champions. "Ultima panchina stasera? Vedremo, dopo la seconda finale persa in tre anni non e' facile pensare a questo. Ci sara' tempo per parlare con la società"