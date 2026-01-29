L'Inter batte il Borussia Dortmund in Germania grazie alle reti di Dimarco e Diouf. I tre punti non bastano per gli ottavi serviranno i playoff

Andrea Della Sala Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 11:16)

L'Inter batte il Borussia Dortmund in Germania grazie alle reti di Dimarco e Diouf. I tre punti non bastano per gli ottavi serviranno i playoff

"Ci ha illuso il Napoli, che fino al sessantesimo era stato più forte degli infortuni, stava battendo il Chelsea e con quel risultato sarebbe andato ai playoff. E ci siamo illusi anche per l'Inter: quando Dimarco ha segnato il gol del vantaggio a Dortmund, a dieci minuti dalla fine, i nerazzurri erano all’ottavo posto e avrebbero preso per i capelli la qualificazione diretta agli ottavi. Niente da fare: la doppietta di Joao Pedro ha ribaltato la gara di Napoli e ci ha riportato alla realtà, Conte è fuori dalla Champions un’altra volta e Chivu va ai playoff assieme a Juve e Atalanta. E per noi questa diventa, finora, la Coppa delle occasioni perse. Anzi, buttate", analizza La Gazzetta dello Sport.

Prima di pensare alle ferite che questo bellissimo campionatone a trentasei squadre lascia al nostro calcio - le emozioni dell’ultima giornata sono davvero straordinarie - proviamo a guardare avanti. Cosa aspetta ora Inter, Juve e Atalanta? Quale tabellone può proporre loro il sorteggio di domani? Nei playoff di febbraio (17 e 18 l’andata, 24 e 25 il ritorno) la squadra di Chivu troverà il Bodo Glimt oppure il Benfica. Facile? Solo all’apparenza. I norvegesi si sono guadagnati la qualificazione facendo sei punti nelle ultime due gare con il City e a Madrid contro l’Atletico. Quanto al Benfica, beh, Mou è sempre Mou: per qualificarsi, scavalcando il Marsiglia di De Zerbi per differenza reti, ha dovuto battere il Real addirittura con due gol di scarto. E per riuscirci, sul 3-2, ha spedito in area all’ultimo istante di partita il portiere Trubin. Che ha segnato, ovvio. Cose da Mou.

"Agli ottavi si fa dura Il cammino si potrebbe complicare agli ottavi, com’è normale che sia. L’Inter troverebbe una tra Manchester City e Sporting (e qui il sorteggio farà una grande differenza tra un cammino piuttosto agevole e uno molto disagevole), la Juve avrebbe un’inglese tra Liverpool e Tottenham, l’Atalanta sarebbe nei guai comunque vada (Arsenal o Bayern)", aggiunge il quotidiano.