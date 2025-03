Non recupera nessuno l'Inter per la gara di stasera. Rimangono i tanti infortunati, anzi con l'aggiunta di De Vrij rispetto alle ultime apparizioni. Per questo motivo Simone Inzaghi porterà con sé anche diversi Primavera, alcuni dei quali hanno già esordito in prima squadra. Per uno non è ancora arrivato il momento. Questo l'elenco riportato dalla Gazzetta dello Sport: