Il calciatore, che figura ormai stabilmente tra i convocati dell'Argentina, era stato ceduto dall'Inter nel gennaio scorso in prestito con diritto a 6,5 milioni
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Due anni di poco o nulla all'Inter per Tomas Palacios, che però si sta rilanciando con grande decisione all'Estudiantes: il classe 2003 è infatti tra i migliori della squadra argentina.
"Il difensore argentino, che figura ormai stabilmente tra i convocati dell'Argentina di Scaloni, era stato ceduto nel gennaio scorso in prestito con diritto a 6,5 milioni - ricorda La Gazzetta dello Sport -.
Ma senza clausola di riacquisto in favore dei nerazzurri né un'ulteriore percentuale dovuta ad una rivendita futura. Nel suo caso, si alza il livello di un allarme rimpianto", si legge sul quotidiano
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