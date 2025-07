Un altro elemento sta per aggiungersi alla truppa di Cristian Chivu ad Appiano Gentile. Non è un nuovo acquisto, ma un giocatore determinato nella speranza di risultare uomo in più per il nuovo allenatore nerazzurro. Si tratta di Davide Frattesi, che a causa dell'intervento subito, ha avuto qualche giorno in più di riposo da parte del club. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: