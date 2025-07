Hakan Calhanoglu è atteso tra qualche giorno a Milano. Il centrocampista turco potrebbe essersi messi alle spalle definitivamente la suggestione Galatasaray, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi. Quanto accaduto qualche settimana fa, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà essere messo da parte. I turchi non hanno mosso passi significativi e il giorno della convocazione ad Appiano Gentile si avvicina. Si va, quindi, verso la permanenza almeno per un altro anno. Si legge sul quotidiano:

"Il luccichio del Bosforo è lontano, sempre di più, e Istanbul, ponte tra Oriente e Occidente, resta al momento solo il posto migliore in cui riscoprire le origini (e fare placide vacanze). Il giardino verde di Appiano, invece, si avvicina davanti agli occhi di Hakan Calhanoglu, che martedì dovrebbe tornare qua a sudare per l’Inter: il ritiro lo aspetta quattro giorni prima del resto dei big lasciati in America, ma l’incontro con Lautaro non sembra spaventare nessuno ormai.