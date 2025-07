Hakan Calhanoglu tornerà oggi ad Appiano Gentile. Non troverà tutto il gruppo, ma soltanto chi con lui aveva lasciato anzitempo il ritiro negli USA per infortunio. Ancora qualche giorno, dunque, prima anche dell'incontro con capitan Lautaro Martinez. Su questo aspetto si sofferma la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Si legge infatti: