Nicola Zalewski dovrebbe vestire la maglia dell'Inter anche la prossima stagione. L'avvicendamento tra Simone Inzaghi e Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra non sembra aver cambiato i piani del club sul laterale polacco, come conferma anche oggi la Gazzetta dello Sport: "l'Inter lo riscatterà dalla Roma per 6,5 milioni", si legge sul quotidiano in edicola stamattina.