Per Skriniar, passato in estate da Parigi a Istanbul, questa finale rappresenta il grande rimpianto. Un posto da titolare che avrebbe difeso con i denti e che, invece, vede ora occupato da un giovane dirompente. Lo slovacco avrebbe dato qualsiasi cosa – "si sarebbe tagliato una gamba", racconta la Gazzetta – per essere lì e sfidare i nerazzurri in questa sfida che promette di entrare nella leggenda. Invece, guarderà tutto da lontano, col cuore pesante e la mente piena di rimorsi.