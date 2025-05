Dopo l'impresa straordinaria di martedì sera, l'Inter di Simone Inzaghi torna in campo oggi in campionato: ad attenderla c'è l'ostica trasferta contro il Torino di Vanoli. E i nerazzurri, con il tecnico in primis, non vogliono lasciare nulla di intentato: "Nessun rimpianto, nessun rimorso - scrive La Gazzetta dello Sport -. Lo canta l’interistissimo Max Pezzali, lo ha ripetuto e lo ripeterà in queste ore Inzaghi all’Inter, con la speranza che quelle parole si fissino nelle orecchie, nella testa e nel cuore dei suoi con la stessa efficacia di un ritornello scritto da Max.