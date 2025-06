Luciano lascia da esonerato ma senza polemiche. Ranieri in pole: guiderà gli Azzurri e resterà consigliere dei Friedkin

Alessandro De Felice Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 16:32)

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti dirigerà questa sera contro la Moldova la sua ultima gara da commissario tecnico dell’Italia. L’esonero è stato comunicato sabato sera, ma formalmente verrà ufficializzato come una risoluzione consensuale. Spalletti ha deciso di non attendere ulteriormente: “Non avevo intenzione di mollare, ma se serve alla patria, accetto”, ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia visibilmente commosso.

Il principale candidato alla successione è Claudio Ranieri, che ha superato Stefano Pioli nella corsa alla panchina azzurra. Contattato dal presidente FIGC Gabriele Gravina, Ranieri ha già ottenuto il via libera da Dan Friedkin per mantenere un doppio ruolo: commissario tecnico dell’Italia e consigliere personale del presidente della Roma.

Ranieri ha accolto la proposta con emozione: “Impossibile dire di no alla Nazionale”, avrebbe detto in famiglia dopo la chiamata. La sua figura, apprezzata per esperienza e integrità, è considerata perfetta per affrontare una missione difficile come la qualificazione al prossimo Mondiale. La Federcalcio non ha ancora incontrato ufficialmente il tecnico, ma il passaggio con la Roma ha già sbloccato il nodo principale.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Italia, ancora scossa dalla sconfitta contro la Norvegia, affronta la Moldova in un clima surreale. Spalletti non ha cercato alibi: “Mi assumo le responsabilità. Non sono riuscito a tirar fuori il meglio”. Il futuro passa ora nelle mani di Ranieri, per il quale la chiamata azzurra rappresenta il culmine naturale di una carriera straordinaria.