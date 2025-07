Ademola Lookman attende ancora di conoscere il suo futuro. L'Inter spinge, l'Atalanta frena. Di mezzo c'è la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, già ribadita più volte attraverso il suo entourage. Intanto il giocatore sembra ormai uscito da un infortunio al polpaccio, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Da capire se deciderà di forzare la mano oppure no:

"Dopo dieci giorni abbondanti di terapie per una lesione al polpaccio, ieri Ade ha ripreso ad allenarsi, anche se individualmente. L’ipotetico ritorno in gruppo non sarebbe così lontano, e l’auspicio dell’Atalanta è che quel condizionale possa sparire e il giocatore mantenga i comportamenti responsabili avuti fino ad oggi, evitando il sequel di un film già visto, un’estate fa. Con Lookman e, prima, anche Koopmeiners. Che però l’anno scorso è stato ceduto solo quando la Juventus ha soddisfatto praticamente per intero certi desiderata. E l’Atalanta pensa debba succedere altrettanto per un giocatore comunque di alto livello e per di più attaccante, seppur meno giovane".