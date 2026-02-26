Gds – Oaktree rifarebbe all’infinito l’ultima stagione di Inzaghi. Ricavi e mercato, cosa cambia

Occorre aggiungere che ogni azienda preferisce resistere il più a lungo possibile (poi) nella principale macchina da soldi europea: la Champions appunto. Il fondo Oaktree proprietario dell’Inter potrebbe essere appagato nel desiderio di tranquillità finanziaria se l’Inter ripetesse all’infinito l’ultima stagione di Simone Inzaghi, senza titoli sportivi ma con tante gratificazioni economiche. Del resto la conquista dei trofei comporta anche un esborso destinato alla squadra sotto forma di bonus scritti nei contratti. Nel prossimo bilancio l’Inter si accorgerà dunque che i ricavi sono diminuiti e dovrà forse abbassare l’aggressività sul mercato. Ma in caso di doppietta scudetto-Coppa Italia renderà orgogliosi i tifosi e valorizzerà il brand, ottenendo comunque benefici nel medio-lungo periodo. Ciò che diventa memorabile, in ogni business, è anche monetizzabile.