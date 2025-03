"Se Goretzka è tornato dopo un anno e mezzo ed è in una forma eccezionale, Kimmich nel ruolo originale di terzino è stato debordante, non solo per i due assist. Nel Bayern il tuttologo tedesco gioca in mediana, accanto a Goretzka. E lì toccherà a Barella, con Calhanoglu e Mkhitaryan, sfruttare la superiorità numerica, contro una squadra che può soffrire i ribaltamenti, ma sa essere micidiale tra le linee con Sané e Musiala: si è visto anche a Milano, quando Barella si è dovuto aggrappare al baby fenomeno per non farlo entrare in area. Sané è meno appariscente, ma sa lasciare il segno. Per Spalletti l’assenza di Dimarco è pesante, ma l’interista è tornato in gruppo dopo l’infortunio di Napoli e a Monaco ci sarà. Neuer invece ha avuto una ricaduta al polpaccio ed è in serio dubbio per l’Inter. Non è una notizia minore, come non è minore il ruolo di Frattesi, che scalpita per un posto azzurro e nerazzurro, con la sua fisicità. La stazza dei tedeschi è superiore. Ma per gli interisti fare un altro po’ di (dura) palestra può tornare utile", aggiunge il quotidiano.