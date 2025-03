"Domani sera il Gewiss sarà sold out, compreso ovviamente il settore ospiti riservato ai 1300 tifosi interisti. Una cornice da circa 24.000 spettatori, con coreografie particolari preparate dai tifosi di curva. Che anticiperanno a oggi la grande spinta prevista poi per domani sera. Il tam tam è diventato ufficiale ieri in tarda mattinata, con una “convocazione” fuori dal cancello di Zingonia per il pomeriggio di oggi. Intorno alle 15.45, ovvero quando il penultimo allenamento della squadra di Gasperini (che poi farà domattina la classica rifinitura leggera, prevista per le gare serali) volgerà al termine. A quel punto, in accordo con il club, ai tifosi sarà concesso l’ingresso nel centro sportivo Bortolotti, dove potranno seguire l’ultimissima parte della seduta e poi salutare la squadra, per incitarla in vista della gara con l’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.