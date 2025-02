Dopo il pareggio ottenuto in extremis col Milan, l'Inter sarà di nuovo in campo giovedì sera con la Fiorentina per il recupero della gara sospesa per il malore a Bove. L'esterno dell'Inter Dumfries ha preso il quinto giallo e arriverà la squalifica: potrà giocare il recupero?

"Cartellino giallo pesante per Dumfries: l’olandese dell’Inter era in diffida e sarà squalificato per il prossimo turno contro la Fiorentina, in programma lunedì 10 alle 20.45 a San Siro. Sarà invece a disposizione di Inzaghi giovedì sera (ore 20.45), per la trasferta di Firenze sempre contro i viola: trattandosi di un recupero di una gara sospesa prima della squalifica, Dumfries potrà scendere in campo", spiega La Gazzetta dello Sport.