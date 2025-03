Il Bologna di Italiano sta stupendo tutti. Il cammino in campionato è importante e nella squadra rossoblù si stanno mettendo in mostra parecchi talenti. Due sarebbero anche nel mirino dell'Inter, Castro e Beukema.

"Il primo della lista è l’argentino Santiago Castro: venne acquistato nel gennaio 2024 ma è proprio in questa stagione che la sua capacità da realizzatore ma anche di attaccante giochista hanno avviato l’impennata. Sette gol fino ad oggi, praticamente tutti decisivi e ai quali vanno aggiunti i due di Coppa Italia, uno dei quali ha portato il Bologna alla semifinale. In più, 4 assist. Insomma, decollo evidente che ha portato il numero 9 del Bologna a raddoppiare - almeno - il proprio valore: venne acquistato dal Velez Sarsfield per 12 milioni di euro e oggi ne vale 25. Certamente l’interesse del ct azzurro Luciano Spalletti per il suo passaporto (anche) italiano non ha di sicuro abbassato la quota: da quel che si profila, Castro risponderà alla pre-convocazione del ct argentino Scaloni, realizzando il sogno da bambino", scrive La Gazzetta dello Sport.