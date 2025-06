L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto sull'Inter di Chivu alla vigilia dell'esordio dei nerazzurri nel Mondiale per Club contro il Monterrey, tracciando un quadro della situazione non troppo lusinghiero. Scrive il quotidiano:

"L’Inter ha appena giocato la finale di Champions, eppure sembra di essere tornati all’anno zero (o meglio 0 a 5, la ragione è tutta lì). «Non c’è stata nessuna confusione, in un giorno abbiamo rimediato a un problema inatteso», si sforza di ribadire Marotta. «Siamo orgogliosi perché Chivu è un allenatore made in Inter», e la speranza è che con l’esperienza nerazzurra (c’è chi lo chiama interismo, ma quello forse è più giusto riservarlo a chi nell’Inter è cresciuto, non arrivato adulto e già campione) possa rimediare all’inesperienza da panchina, appena 13 in Serie A, con 3 vittorie".