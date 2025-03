Lautaro Martinez si è visto annullare la sua rete sullo 0-0 per un tocco di mano precedente. Il Giornale oggi in edicola si esprime così

Prima, infatti, Lautaro Martinez si era visto annullare la sua rete sullo 0-0 per un tocco di mano precedente. Il Giornale oggi in edicola si esprime così:

"Servono 22 minuti all’Inter per il primo tiro in porta (Arnautovic, di testa), 24 per l’illusione del gol di Lautaro, annullato per un fortuito tocco di mano (quando si tornerà al vero regolamento del gioco del calcio sarà sempre troppo tardi), ma poi arriva l’uno-due del Monza che fa tremare San Siro e infuriare Inzaghi".