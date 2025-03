Arrivano ancora complimenti nei confronti di Alessandro Bastoni per la prestazione sfoderata contro il Feyenoord in un ruolo non suo. Il difensore dell'Inter ha confermato grande disponibilità e l'attaccamento dello spogliatoio all'allenatore. Si legge infatti su Il Giornale:

"Inzaghi ha l’asso di Bastoni da giocarsi per convincersi che la sua Inter può provarci sino in fondo in Champions come in campionato e Coppa Italia. Spirito di sacrificio e intercambiabilità: al “de Kuip” il difensore cremasco si è adattato al ruolo di esterno, scalando quando Acerbi si alzava in proposizione, allargandosi e prendendo il fondo quando giocava da quinto.