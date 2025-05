Forse neanche lui se lo aspettava. Di certo ha lottato con tutto se stesso per raggiungerla, ma la seconda finale di Champions League in tre anni è qualcosa che Inzaghi poteva solo sognare. Ora può permettergli di chiudere un cerchio. Ne ha parlato anche Il Giornale in edicola stamattina: "Due finali in tre anni. Ci aveva scommesso nella notte di Istanbul, con la speranza che dopo Istanbul, per parafrasare il motto dell’altra Milano, ci sia sempre Monaco. Simone Inzaghi si gode l’ennesima soddisfazione di una carriera che aspetta solo la ciliegina, ma in questa notte di festa non serve pensare ad altro.