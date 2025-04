Sarà una domenica importante per tante. Inter e Juventus, ad esempio, si giocano una buona fetta di presente e futuro. Lo sottolinea Il Giornale in edicola stamattina con questo focus: "Inter e la Juventus, quelle che tremano. L’Inter più della Juventus, perché rischia di perdere tutto, o la Juventus più dell’Inter, perché ha già perso tutto e in quest’ultimo mese si gioca anche il futuro? L’Inter per lo scudetto, aspettando il Barcellona.

La Juventus per lo strapuntino nella prossima Champions League, il minimo dei traguardi. Senza, sarebbero dolori, soprattutto altri squarci nei bilanci. Comincia Inzaghi, alle 15. Poi Tudor, alle 18. A Milano c’è la Roma, altro osso duro in un momento durissimo, due sconfitte in fila come mai da 2 anni, con la necessità di dribblare la terza, che sarebbe un inedito assoluto, nelle 4 stagioni di Inzaghi in nerazzurro. A Torino arriva il Monza, che non molla e la rende dura a tutti, ultimo il Napoli, nonostante sia di fatto in Serie B per tutto, salvo l’aritmetica".