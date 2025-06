Oggi attesa la firma del nuovo tecnico che lunedì troverà la squadra ad Appiano per poi partire negli Usa per il Mondiale

L’Inter ha scelto Chivu che ora dovrà dimostrare di essere già pronto per il Mondiale per club. Oggi attesa la firma del nuovo tecnico che lunedì troverà la squadra ad Appiano per poi partire negli Usa per il Mondiale.

“Una carriera fulminante, anche se il difficile comincia adesso. Per lui e anche un po' per l'Inter, che in questo passaggio di allenatore è stato messo in difficoltà dalla repentina decisione di Inzaghi, presa il lunedì sera e comunicata al club solo martedì, al di là di tutte le ricostruzioni fantasiose, quando non di fantasia, tipo quella che il tecnico ne avrebbe parlato con alcuni giocatori già prima della finale di Monaco. Marotta non aveva il Piano B perché credeva che Inzaghi avrebbe continuato a essere il Piano A”, scrive il Giornale.