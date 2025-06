Nonostante il muro del Como, l'Inter non si arrende e farà di tutto per convincere Fabregas. Vieira la prima alternativa

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 14:02)

Nonostante il muro del Como, l'Inter non si arrende. Il club nerazzurro farà di tutto per assicurarsi Cesc Fabregas, è lo spagnolo il prescelto per la panchina. Per il Giornale, però, al momento è più avanti Vieira.

"Più Vieira di Fabregas. Oggi l'Inter potrebbe riavere un allenatore. Il tempo stringe: lunedì c'è il ritrovo e mercoledì la squadra vola negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per club, in cui debutterà a Los Angeles il 18 giugno contro i messicani del Monterrey. Più Vieira di Fabregas perché lo spagnolo ha fatto capire il suo no e perché Chivu ha troppa poca esperienza con i professionisti. Allena da una decina di stagioni, le ultime con Crystal Palace, Strasburgo e quest'anno Genoa, dove ha indubbiamente ottenuto più di quanto valesse la squadra. Ha un contratto col Grifone fino al 2026, ma si può liberare grazie a una clausola da 500 mila euro. Ma se davvero salta Fabregas, il favorito nel post Inzaghi e l'Inter non ne ha fatto mistero, oggi la prima alternativa è Vieira".

"Il no di Fabregas è arrivato da Londra, a margine di un convegno fra sport, business e spettacolo. Eppure l'Inter non si arrende e prima di ripiegare su una seconda scelta, farà ancora un tentativo con la prima. A Londra, ma non per il convegno, c'è anche Ausilio, che spera di convincere Fabregas a cambiare idea. Un momento imprevisto, cui Marotta fa fronte con la sua solita abilità dialettica ed esperienza. «Ma noi siamo l'Inter e sapremo superare anche questo momento di difficoltà, che non ci spaventa».

"Un momento imprevisto, perché evidentemente all'Inter erano convinti che l'indubbio fascino della panchina nerazzurra bastasse a convincere un allenatore giovane e potenzialmente molto bravo. Un predestinato, che però potrebbe non avere voglia di rischiare su un progetto che già non ha convinto Inzaghi, andato in Arabia a incassare con gl'interessi i crediti del lavoro delle ultime 4 stagioni".

(Il Giornale)