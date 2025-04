Nel secondo tempo di Parma, l'Inter di Simone Inzaghi è visibilmente calata, lasciando al Parma lo spazio necessario per tornare in partita. Questa l'analisi del Giornale oggi in edicola:

"Puoi giocare in ciabatte, come nel secondo tempo contro l’Udinese. Non con le infradito, come l’Inter ha fatto nel secondo tempo contro il Parma. Due partite quasi in fotocopia, non fosse per l’esito finale. A San Siro l’aveva salvata Sommer, contro Chivu l’ha punita una deviazione di Darmian sul tiro di Ondrejka, svedese, entrato un quarto d’ora prima e al primo gol in Serie A".