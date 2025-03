Avrebbe potuto nascondersi, come fanno tanti altri. Praticamente tutti. Avrebbe potuto bluffare, come qualsiasi suo collega. Simon Inzaghi tra il serio e il faceto ha invece indicato la strada della sua Inter. Alla domanda sui trofei da inseguire ha risposto in maniera coerente con le sue ambizioni e quelle dello spogliatoio. Sulla frase del post Feyenoord-Inter torna anche Il Giornale di oggi:

"Tre dita alzate a indicare l’obiettivo triplete. Al poker e ai suoi bluff, Inzaghi preferisce la schiettezza della briscola: getta il carico, nel dopo partita di Rotterdam, per dire che non ci si nasconde nella ricerca dell’en plein. Per l’emergenza d’organico in cui è maturato il successo in casa Feyenoord, l’allenatore alza pollice, indice e medio a chi gli chiede su quanti fronti l’Inter voglia competere. Domanda lecita, visto che è proprio Inzaghi ad aggiornare la conta delle partite in stagione: saranno 41 sabato sera con il Monza e ne potrebbero mancare una ventina al termine".