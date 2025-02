Giornale – Inter, Martinez lo ha voluto Inzaghi? Forse lo dicono perché…

Mancherà Yann Sommer nelle prossime gare dell'Inter. Lo svizzero ieri si è anche operato alla mano destra, rinviando inevitabilmente il ritorno in campo. E' giunto dunque il momento di vedere all'opera con una certa continuità Josep Martinez, che finora ha collezionato appena una presenza in nerazzurro. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola oggi:

"Fin da stasera tocca a Josep Martinez, spagnolo quasi 27enne, guarda caso ex Genoa, acquistato la scorsa estate per 13 milioni. Dicono l’abbia voluto espressamente Inzaghi (che di sicuro dal Genoa voleva Gudmundsson),forse per rimproverargli il fatto di non averlo mai utilizzato e di trovarsi ora con un portiere che ha giocato una partita ufficiale in 9 mesi (in Coppa Italia contro l’Udinese, senza subire gol e con un’unica parata all’attivo)".