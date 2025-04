Gestire le energie fisiche e mentali della sua squadra è la grande missione di Simone Inzaghi in questo snodo di stagione. L'Inter si gioca tutto in poche settimane, per cui col bilancino sarà importante dosare le forze a disposizione. Tra una gara e l'altra passano pochi giorni, inevitabile tenerne conto. E sarà così molto probabilmente anche oggi per la sfida col Cagliari al Meazza, al di là di chi scenderà in campo.

Sarà importante equilibrare il minutaggio di tutti, per ridurre al minimo rischi infortuni e sovraccarichi. Avverte infatti Il Giornale in edicola questa mattina: "Lautaro giocherà per la terza volta in una settimana dopo l’infortunio: se oggi il Toro uscisse dopo un tempo o dopo un’ora, nessuno gridi alla sorpresa o allo scandalo. Si chiama metodo ed è seguendolo che l’Inter è arrivata a metà aprile ancora in corsa per tutti i traguardi".