Bisognerà fare gli straordinari per assecondare la grande ambizione. L'Inter si gioca tutto nel giro di poche settimane, per cui non può sbagliare. Dovrà scendere in campo senza pensare al livello dell'avversario, perché tutte le gare contano allo stesso modo. Si legge su Il Giornale di oggi: "Se quella in casa del Bayern era la partita più impegnativa e temuta nel lungo aprile nerazzurro, quella di oggi col Cagliari è teoricamente la più semplice, considerati fattore campo e avversario, ma non è meno importante di una sfida Champions.