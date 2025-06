Tornano in campo nella notte i nerazzurri contro il River Plate per l'ultimo impegno della fase a gironi del Mondiale per club

Daniele Vitiello Redattore/inviato 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 17:32)

In attesa di capire con quale formazione scenderà in campo stasera l'Inter, cresce in particolare l'attesa di rivedere all'opera i giovani canterani nerazzurri. Uno di loro, Valentin Carboni, è stato decisivo contro l'Urawa pochi giorni fa. Un altro, Pio Esposito, spera di esserlo nell'ultima della fase a gironi, contro il River Plate, che mette in palio qualificazione e primo posto. Si legge su Il Giornale di oggi:

"Dopo l’incoraggiante prova contro l’Urawa, l’attesa per rivedere Pio Esposito e Valentin Carboni, già ribattezzati i «figli di Chivu», è persino più grande della partita stessa. Un po’ come capita nelle amichevoli di inizio stagione con i nuovi acquisti. Solo che qui siamo alla 62esima partita ufficiale da agosto e in palio oltre ai soldi ci sarebbe anche il prestigio per un titolo inedito, ma pur sempre un titolo, soprattutto se questo primo evento americano, messo in piedi con i soldi sauditi, diventerà a tutti gli in effetti un appuntamento ciclico".