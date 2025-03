Inzaghi a Rotterdam è stato chiaro: l’Inter vuole provarci, anche se probabilmente non sono pochi quelli che hanno «salvato» le sue parole in un angolo della memoria, non necessariamente del pc. A fine stagione si faranno i conti: tra vincere tutto e vincere niente c’è in gioco l’oggi dell’Inter e dello stesso Inzaghi, contratto in scadenza nel 2026 e piani futuri ancora da condividere col club".