Dopo il lungo stop Hakan Calhanoglu non è quello di prima. Troppo diverso nell'approccio, nella gestione del pallone e nella fase di non possesso rispetto a quel valore aggiunto che è sempre stato per l'Inter. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola stamattina all'indomani della sconfitta di Firenze:

"Calhanoglu non è il vero Calhanoglu: esce a metà del secondo tempo, lasciando come unica vera “prova” della sua presenza in campo, come già nel derby, il pallone perso in favore di Richardson, da cui nasce il secondo gol della Fiorentina (cross di Dodo, buco di Bisseck, gran colpo di testa di Kean). La strada per il bis scudetto per Inzaghi passa innanzi tutto dal recupero del turco, altrimenti sono guai".