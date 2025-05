L'edizione odierna de Il Giornale sistema già i fari su PSG-Inter in programma a fine mese. La gara mette in palio quella che sarebbe la quarta Champions League della storia per i nerazzurri, la prima per i francesi. Si legge nel duello tra filosofie e mezzi a disposizione: "Il PSG senza le stelle, ma non senza i campioni. Soprattutto giovani e pagati per quanto pesano. Anche senza Mbappé resta la squadra dell’emiro, che spende quanto possono pochi altri al mondo, non certo l’Inter, col suo 14º fatturato in Europa.