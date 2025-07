Il caso Lautaro-Calhanoglu ha scosso l'ambiente Inter a partire dal post partita di Inter-Fluminense e, inevitabilmente, se ne parlerà ancora a lungo. Il Giornale oggi in edicola sull'articolo del New York Times e scrive:

"L’hanno capito anche dall’altra parte del mondo che l’Inter in questi anni ha viaggiato oltre il suo vero valore. L’eliminazione dal Mondiale per club e la bufera scoppiata nello spogliatoio di Charlotte, «dovrebbero fare riflettere sul lavoro fatto da Inzaghi», scrive infatti il New York Times, che non è la bibbia del calcio, ma certo il suo bell’effetto lo fa sempre".