Anche l'edizione odierna de Il Giornale si sofferma sul destino incrociato di Inter e Napoli che domani sera scenderanno in campo in contemporanea. Si legge a proposito degli impegni del prossimo turno di campionato: "Il Parma non è ancora salvo (e nell’ultimo turno giocherà a Bergamo) e di recente ha tolto punti a molte grandi squadre. I nerazzurri ospitano la Lazio. L’avversario è più forte e sembra avere anche meno margini del Parma per centrare il proprio obiettivo (la qualificazione alle coppe).

Per Inzaghi non sarà semplice, però quest’anno ha già battuto due volte la sua ex squadra (dominata a Roma e poi eliminata a San Siro in Coppa Italia) e per continuare a sperare non ha alternative alla vittoria. Anche per questo motivo, l’Inter di domani sarà un po’ più… Inter rispetto a quella che ha battuto il Verona e il Torino nelle ultime due giornate. Non ci sarà Lautaro, ma saranno molti di più i titolari impiegati dall’inizio, con le solite rotazioni ovviamente con vista sulla finale di Monaco".