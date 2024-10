Vincere a Empoli non è mai banale. Prosegue il quotidiano: "Come già Conte due settimane fa, anche Inzaghi fatica per un tempo abbondante. L’Empoli si conferma squadra ostica ma incapace di segnare in casa (zero gol in 5 partite) e subisce 3 gol tutti insieme, dopo averne presi solo 6 nelle prime 9 partite".