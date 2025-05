"Come una finale, e col pareggio di Barcellona l’Inter si è conquistata il diritto di giocarla in casa. Sulla carta, un enorme vantaggio. In palio stasera non c’è ancora la coppa, ma un biglietto per giocarsela per la seconda volta in 3 stagioni. Già quello sarebbe un traguardo, anche se poi la storia la scrive solo chi vince (verità già prima che lo ricordasse Conte). Il cammino fino a questo bivio con la gloria è stato lungo e duro e spesso in salita, dal pareggio in casa del City alla doppia estenuante sfida col Bayern Monaco, fino all’andata divertente e palpitante contro il Barça della scorsa settimana. Lo scudetto quasi perso è una conseguenza, non una scelta".