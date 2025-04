Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta , ai microfoni di Sky Sport ha celebrato con orgoglio il raggiungimento della semifinale di Champions League, sottolineando la continuità del progetto iniziato con l'arrivo di Simone Inzaghi. "Si tratta della continuità di un percorso iniziato qualche anno fa, un ciclo che coincide con l'arrivo di Inzaghi e che ci vede protagonisti in Europa come mai siamo stati".

"Non è casuale e anzi pare proprio una frecciata per nulla velata all'ex amico Antonio Conte, oggi unico rivale nella corsa scudetto e ieri l'altro, prima dell'arrivo di Inzaghi, allenatore nerazzurro insoddisfatto, al punto di andarsene a dispetto di un contratto, perché, a parere suo, il club non aveva un futuro ambizioso. Un veggente: 6 trofei in 3 anni e sogno triplete ancora acceso a un mese dalla fine della stagione", sottolinea il Giornale.