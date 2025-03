"Dopo aver diretto al Parco dei Principi l’andata di Champions League tra Psg e Liverpool, Davide Massa torna a dirigere un big match in Serie A. Al Gewiss Stadium riesce a gestire il nervosismo generale con la sua esperienza. Gli episodi principali si verificano nella ripresa (in cui il gioco viene interrotto per più di 6 minuti per consentire le cure a un tifoso)".