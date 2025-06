Proseguono gli allenamenti negli Stati Uniti per i nerazzurri, pronti per la gara di esordio al Mondiale per Club

Fabio Alampi Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 10:32)

L'Inter continua ad allenarsi negli Stati Uniti in vista della prima partita del Mondiale per Club. Il neo tecnico Cristian Chivu ha finalmente potuto lavorare con il gruppo al completo: tutti i vari nazionali hanno raggiunto Los Angeles, e lo staff nerazzurro ha potuto vallutare le condizioni di tutti i calciatori.

Quattro i calciatori che, con ogni probabilità, salteranno la sfida contro il Monterrey, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter al gran completo per il Mondiale per Club. Come da programma ieri a Los Angeles sono arrivati anche gli ultimi nazionali a partire da Lautaro, Thuram e Dumfries per mettersi a disposizione di Chivu e cominciare a conoscere il nuovo allenatore. Il tecnico ex Parma avrà così l'opportunità di valutare il gruppo nella sua interezza, con 33 giocatori a disposizione di cui 5 Primavera.

Sono attesi a Los Angeles anche il presidente Marotta e il ds Ausilio, che saranno presenti al debutto contro il Monterrey in programma nella notte italiana di mercoledì prossimo e in parallelo stanno seguendo il mercato nerazzurro per rinforzare la squadra. Sono quasi certamente out per l'esordio Calhanoglu, Pio Esposito e Bisseck mentre anche Zielinski deve smaltire il problema al polpaccio rimediato in nazionale nei giorni scorsi. Lo stesso Chivu inoltre verrà presentato ufficialmente oggi alla stampa, con la conferenza in programma alle 14.15 a Los Angeles (alle 23.15 italiane)".