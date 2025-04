L'Inter è pronta alla sfida e il tecnico ha tenuto tutti sugli attenti. Guai a guardare al risultato dell'andata, niente relax. Piuttosto si pensi alla prestazione di quella partita, come la squadra è riuscita con forza e tenacia a conquistare la vittoria sul campo della squadra tedesca che non perdeva in casa in Coppa da quattro anni. E c'è da dimenticare, lo ha proprio detto il mister, i precedenti in casa a San Siro contro la formazione bavarese. Kompany e Kane arriveranno armati di rabbia e sete di vendetta dato che hanno sottolineato festeggiamenti, mai avvenuti secondo Inzaghi ('Ho visto solo orgoglio per come era andata la gara, non festa'). Ma tant'è.